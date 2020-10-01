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Antalya'da borcum var deyip PTT şubesini soydu

Şubeye giren ve elinde ekmek bıçağı bulunan kimliği belirsiz şüpheli “Borcum var, zaten cezaevine gireceğim” diyerek, kasadaki yaklaşık 5 bin lirayı alıp, kaçtı.

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Antalya’nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'ndeki güvenlik görevlisinin olmadığı ve tek kişinin çalıştığı PTT şubesine akşam saatlerinde başında şapka ve yüzünde maske ile giren kimliği belirsiz şüpheli, kasaya yöneldi.

Kasada görevli Serpil Büyük (41), gelen kişiye ne işlem yapmak istediğini sordu.

Bu sırada yanında getirdiği ekmek bıçağını Büyük'e doğrultan şüpheli, "Borcum var, zaten cezaevine gireceğim. Kasadaki parayı ver" dedi.

5 bin lirayı alıp, kaçtı 

Büyük, yaşadığı korkuyla kasadaki yaklaşık 5 bin lirayı şüpheliye verdi. Parayı alan şüpheli, PTT şubesinden koşarak, kaçtı. Serpil Büyük ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik kameralarından soyguncunun eşkali belirlenecek

Şubede çalışma yapan polis, Büyük'ün ifadesine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek, soyguncunun eşkalini belirlemeye çalışan polis ekipleri, geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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