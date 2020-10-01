Erhan Kiani kimdir nereli Meral Kaplan'ın kızının babası ne iş yapıyor?

Bir dönem ekranların aranan ismi olan Meral Kaplan son yıllarda 2011 yılında evlendiği eşi Erhan Kiani ile kriz yaşıyor. Boşanmaya çalıştığı eşi Erhan Kiani hakkında kızımı kaçırıyor diyen Meral Kaplan 5 yıldır boşanamıyor. Peki 36 yaşındaki Meral Kaplan'ın eşi Erhan Kiani kimdir, ne iş yapıyor?

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Bir dönemim yıldızı parlayan ve ekranların sevdiği bir isim olan Meral Kaplan son yıllarda boşanmaya çalıştığı eşi Erhan Kiani ile zor günler geçiriyor. Kızının babası tarafından sık sık kaçırıldığı söyleyen Meral Kaplan 5 yıldır eşiyle boşanmaya çalışıyor. Peki 36 yaşındaki Meral Kaplan kimdir, 2011 yılında evlendiği iş adamı eşi Erhan Kiani kimdir? İşte Meral Kaplan kızı ve merak edilenleri...

Meral Kaplan kimdir: Meral Kaplan, 8 Nisan 1984 tarihinde Kırklareli'de dünyaya geldi.

Lise eğitiminden sonra Trakya Üniversitesi’nde Turizm ve Otelcilik üzerine eğitim aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi ve diksiyon eğitimi aldı. Ardından pek çok oyuncu koçuyla çalıştı. Özellikle 2006’da yayınlanmaya başlayan Sevda Çiçeği isimli dizide canlandırdığı Nazan karakteri ile dikkatleri üzerine çekti ve tanınmaya başladı.

Süper Kulüp isimli programı sundu. Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Kayra Senocak ve Barış Çakmak’ın başrollerini paylaştığı Yağmurdan Sonra isimli dizide Gülçin karakterini canlandırdı. 2009’da ise Adab-ı Muaşeret isimli filmde Yeliz karakterine hayat verdi. Sevda Çiçeği, En En Son Babalar Duyar, Ateşten Kağıtlar, Gecekondu gibi dizi ve filmlerde rol aldı. KKTC'li iş adamı Erhan Kanioğlu 2011’de evlendi.

Meral Kaplan'ın eşi Erhan Kanioğlu kim?

İş adamı olan Erhan Kanioğlu ilk evliliğini sevilen şarkıcı Tuğba Özerk ile yaptı. Boşandıktan sonra ise Meral Kaplan ile evlendi. Olaylı bir şekilde boşanma kararı alan çiftin 3 yaşında Ela adında bir kızları var. Meral Kaplan, eşinin boşanma davası devam ederken 4 kez aldattığını açıkladı.

Kızımı 7 kez polis zoruyla aldım: Karşı tarafların verdiği dilekçelerin kendilerine tebliğ edilmeden ara karar oluşturduğunu savunan Kaplan, “Benim savcılığa yaptığım tüm şikayetlerim takipsizlikle sonuçlanıyor. Çocuğum kaçırıldı, Bakan Süleyman Soylu buldu. Pandemi döneminde kızımı 7 kez polisle almak zorunda kaldım”diye konuştu.

Kaplan’ın avukatı Dilek Şahbaz da reddi hakim talebinde bulunarak, tanıklar hakkında yalancı tanıklık yapmaktan suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.