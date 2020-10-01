ABD'nin ham petrol stokları azaldı! EIA açıkladı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0.4) düşüşle 492.4 milyon varile gerilediğini açıkladı.

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ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon varil azalış gösterdi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1.4 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 643.2 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,3) artışla 228.2 milyon varile yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 45 bin varil azalışla yaklaşık 5.12 milyon varile gerilerken, petrol ihracatı günlük ortalama 490 bin varil artarak 3,5 milyon varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 19-25 Eylül haftasında 36 bin varil artarak yaklaşık 11.144 milyon varile yükseldi.

EIA'nın "Eylül 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11.4 milyon varil olması bekleniyor.