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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan etil alkolün internetten satışına yasak Resmi Gazete'de yayımlandı

Evde içki yapanlara kötü haber Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık etil alkol ve metanolün internetten satışını yasakladı. Resmi Gazete'de yayımlanan uygulama 60 gün sonra başlayacak. Evde yapılan içkilerden zehirlenip yaşamını kaybedenler oluyordu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol ve metanolün internetten satışını yasakladı. Uygulama 60 gün sonra başlayacak. İlgili yönetmelikte "evsel kullanım amaçlı etil alkol" ibareleri "genel" ibaresi ile değiştirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliğiyle, etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Buna göre, etil alkol ve metanolün internetten satışı yapılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alacak.

TAPDK'dan Tarım ve Orman Bakanlığına devredildi

Yapılan değişiklikle, etil alkol üretim tesislerinin izin, üretim ve yenileme süreçlerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan alınan onay ve izinler, Tarım ve Orman Bakanlığına devredildi.

Değişiklikle ayrıca, etil alkolün evsel kullanım amaçlı piyasaya arz edilme şeklini düzenleyen yönetmeliğin 20. maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin 28. maddesine eklenen bir fıkraya göre ise etil alkol üretim tesisini devredecek veya devralacak gerçek veya tüzel kişilerin vadesi geçmiş vergi borcu bulunması halinde devire izin verilmeyecek.

60 gün sonra başlayacak

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı 60 gün süreyle yapılabilecek. Söz konusu ürünler bu sürenin sonundan itibaren piyasaya arz edilemeyecek ve satış belgeli yerlerde bu süreden sonra bulunan ürünler, ithalatçısı veya üreticisine üç ay içinde iade edilecek.

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