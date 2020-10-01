BIST 1.145
DOLAR 7,67
EURO 9,01
ALTIN 466,77
HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin ile kazanın

Eski Gürcü liderinin Azerbaycan paylaşımı Ermenistan’ı kızdırdı

Ermenistan, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne destek veren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin fahri doktora unvanı iptal etti.

Abone ol

Ukrayna’da Ulusal Reform Konseyi’ne bağlı Reform İcra Komitesinin başkanlığını yürüten eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne destek verdi. Saakaşvili, Gürcüce ve İngilizce yayınladığı mesajında, “Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın egemen toprağı ve bu gerçeği hiçbir şey değiştirmeyecek” dedi.

Ermeni bakan tepki gösterdi

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan ise sosyal medya paylaşımında, Saakaşvili’nin Erivan Devlet Üniversitesi’ndeki fahri doktora unvanının iptal edilmesi talebinde bulundu. Saakaşvili Ermenistan’da devlet ‘onur nişanı’na da layık görülmüştü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Hakan İran'a sert çıktı İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti
MHP'den gazi sayılmayan 20 bin asker ve polis için flaş hamle
Sosyal medya yasası yürürlükte! İşte herkesi yakından ilgilendiren değişiklikler
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da uyardı: Rekabet etmeyin, uyumlu olun
Atina'da FETÖ'ye operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı
Ermenistan ağır kayıplar vermeye devam ediyor
ÖNCEKİ HABERLER
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani: Saldırı karşılıksız kalmayacak
Hakkı Bulut nereli yaşı kaç eşi Saadet Bulut kimdir?
Aydın'da mahkeme ve duruşmalar ertelendi! Hakim ve personel karantinada
Mersin Şehir Hastanesi'nin musluklarında 'ölümcül akciğer mikrobu tespit edildi' iddiası
Muharrem İnce'den koronavirüs vaka sayısı tablosuyla ilgili olay paylaşım
Kovid-19 ile mücade! Türk Kızılay Pakistan'a maske yardımı yaptı
Yorumlar