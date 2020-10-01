Almanya'dan Türkiye kararı! 6 ay sonra seyahat uyarısı kaldırıldı

Alman hükümetinin üç hafta önce aldığı karar uyarınca Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeye seyahat uyarıları bugün itibarıyla kaldırıldı.

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Çin'de Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, ülkeler ikinci dalga endişesiyle önlem üstüne önlem alıyor.

Vakaların hız kazandığı Almanya’da ise Türkiye’nin de aralarında bulunduğu AB dışındaki pek çok ülkeyi kapsayan seyahat uyarıları kaldırıldı. Alman kabinesinin üç hafta önce aldığı karar bugün itibarıyla devreye girdi. Reuters haber ajansı, Türkiye’ye karşı özel uygulamaların devam ettiğini duyurdu. 4 milyondan fazla Türk’ün yaşadığı ülkede bazı kısıtlamaların devam edeceği belirtildi.

Bazı sahil kasabalarına seyahat izni çıkarılırken, Türkiye’ye gidenlerin dönüşte mutlaka corona virüsü testinden negatif sonuç alması zorunluluğunun süreceği belirtildi.

Avrupa ülkesi için Haziran ayında bunları kaldırmıştı

Dışişleri Bakanlığı’nın uyarılarını devam ettirdiği ülkeler ise Avustralya, Çin, Kanada, Rwanda ve Uruguay olarak dikkat çekiyor. Almanya ilk olarak Mart ayında İtalya’daki vakaların patlama yapması üzerine global anlamda seyahat uyarıları getirmiş, ancak çoğu Avrupa ülkesi için Haziran ayında bunları kaldırmıştı. Berlin yönetimi Eylül ayında Avrupa içinde vaka sayısı 100 binde 50’nin üzerine çıkınca uyarılara yeniden dikkat çekmişti.

Merkel'den 20 bin vaka uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, corona virüsü vakalarının artması üzerine bir dizi yeni önlem açıkladı. Eğer harekete geçmezlerse günlük 20 bin vaka seviyesinin görülebileceğini belirten Merkel, ülke genelinde bir karantinadan kaçınmak için eyalet bazında ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Kamusal alanlarda 50'den fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan Merkel, “Sonbahar ve kış aylarında daha zor zamanların geldiğini biliyoruz. Verileri paylaşmayan bar ve restoran sahipleri de 50 euro'dan başlayan cezalarla karşılaşacak” dedi.