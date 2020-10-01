Kars merkezli operasyon! HDP'li yöneticiler gözaltında

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyonda, HDP'li Şevin Alaca’nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Özel Hareket polislerinin de katıldığı operasyonda terör örgütüne üye olmak suçundan Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci ve belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete getirildi.



Ayrıca ekipler Kars Belediye Başkanlığı ve HDP parti binasında arama yaparak, çeşitli materyallere el koydu.

Gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Kars Belediye Eşbaşkanı Şevin Alaca, HDP İl Eşbaşkanı Cengiz Anlı, Belediye Eşbaşkan Yardımcısı Muazzez Çağrıtekinci, Fahrettin Kaya, Kaya Naki, Suat Bayhan, Hamit Taşdelen, Reis Baykız, Zorba Başkurtlu, Bülent Ağbaba, Şengül Erkmen ve gazeteci Selda Manduz.



