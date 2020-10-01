Papiss Cisse Fenerbahçe'de oynamak için indirime gitti! İşte sözleşme detayları

35 yaşındaki Senegalli golcü Papis Cisse, ağustos ayının başında Fenerbahçe'den talep ettiği imza parasından vazgeçti, yıllık ücreti de belli oldu.

Abone ol

Fenerbahçe, Samatta'dan sonra Alanyaspor ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki Papiss Demba Cisse'yi bonservissiz olarak kadrosuna kattı.

Teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla Alanya'dan tanıdığı eski öğrencisi Cisse'yi istemesi bu transferde en etkili faktörlerden biri oldu. Futbolcunun da ücretinde indirime gitmesi imzanın atılmasını sağladı.

Yıllık 1 milyon Euro

Cisse, ağustos başı talep ettiği imza parasından vazgeçti. Ayrıca 1.5 milyon Euro olan maaş beklentisini, 900 bin Euro seviyelerine çekti. 1 artı 1 yıllık opsiyonlu sözleşmeye imza atan tecrübeli golcünün menajerlik ücretleri dahil toplam maliyetinin yıllık 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.

"Erol Bulut'la çalışmayı çok isterim''

Papiss Demba Cisse, dün İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve transferinin resmen açıklanması bekleniyor. 35 yaşındaki Senegalli golcü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu an bir anlaşma yok. Fenerbahçe ile görüşmeye geldim. Erol Bulut'la çalışmayı çok isterim. Sezon öncesi kamp yapmamamın bir önemi yok. Her şey yarın belli olacak. Eski takımım Aytemiz Alanyaspor'da çalıştığım Erol Bulut'la telefonda görüştüm. Umarım yarın prosedürlerin ardından imzalar atılır" açıklamasını yaptı.