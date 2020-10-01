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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 23 gözaltı

İZMİR'de polis ekipleri, FETÖ/PDY'nin hücre evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin örgüt talimatı doğrultusunda saklanmak amacıyla kullandığı hücre evleri tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, Cumhuriyet savcısının talimatı ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 13 bin euro, 2 bin 700 dolar ve 48 bin 650 TL para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

5 şüpheli aranıyor

Öte yandan, firari olan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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