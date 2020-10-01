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Mersin ve Hatay'da bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma! Resmi Gazete'de yayımlandı

MERSİN ve Hatay'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.Konuya ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Mersin'de Silifke-Mut devlet yolunun 11,5-12. kilometrelerinde heyelan sonrasında bölgedeki çalışmaların bir an önce tamamlanarak yolun trafiğe açılması amacıyla Karakaya Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilat Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Hatay'ın Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların, tarihi öneme haiz bazı yapıların turizme kazandırılması amacıyla Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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