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Sosyal medyadaki "mafya ilanına" gözaltı!

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden mafya hizmeti verdiğini açıklayan Baran Kejanlı düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı.

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ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde TikTok üzerinden mafya hizmeti verdiğini söyleyen Baran Kejanlı polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Ceylanpınar’da yaşayan Baran Kejanlı, lüks otomobilde çektiği bir videoyu TikTok’ta paylaşarak verdiği mafya hizmetlerini duyurdu, parasını kaptıranların ve işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söyledi.

Baran Kejanlı, paylaştığı görüntülerde "Arkadaşlar mağdur olan, garibanlar parasını kaptıranlar, çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır oda Baran Kejanlı dedi. Paylaşılan görüntüler kısa sürede diğer sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanması üzerine kullanıcıların tepkisine yol açtı. Paylaşımın ardından harekete geçen polis Baran Kejanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Kejan, ifadesi alınmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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