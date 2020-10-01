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Ermenistan ağır kayıplar vermeye devam ediyor

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla başlayan karşı saldırının dördüncü gününe girildi. Azerbaycan, dün Ermenistan'a ait çok sayıda askeri aracı imha etti.

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AZERBAYCAN ordusu, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 4'üncü gününde Ermeni güçlere kayıp verdirmeyi sürdürdü.

Gün boyu yaşanan şiddetli çatışmalarda Azerbaycan ordusu, özellikle Fuzuli kentinin ve Ağdere bölgesinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için operasyonlarına devam etti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18'inci Motorize Tümeninin 41'inci Alayının komuta mıntıkasını nokta atışıyla vurdu.

Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10'uncu Muhrip Tümeni 7'nci Muhrip Alayının 2'nci taburuna vurulan ağır darbenin ardından onlara yardıma giden Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile vuruldu. Aynı tümenin 5'inci Muhrip Alayının işgal altındaki Ağdere yerleşim biriminde konuşlu karargahı da gün içinde vurulan hedeflerden biri oldu. 

Fuzuli yönündeki 4'üncü taburu ağır topçu ateşine tutulan Ermenistan 
ordusu insan gücü ve askeri teçhizat açısından ağır kayıplar verdi.

Azerbaycan ordusu, dünkü çatışmalarda cephenin farklı yönlerinde 
Ermenistan'ın 1 Uragan roketatar sistemi, 2 OSA hava savunma sistemi, 8 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı, 16 tankı, 4 D-20 obüs topu ve 2 kamyonu imha etti.

Ağdere (Madagiz) yönündeki çatışmada bozguna uğratılan Ermenistan Ordusunun 6'ncı Dağ Alayına yardıma gelen 193'üncü Taarruz Taburunun sancağı ve evrakları Azerbaycan askerlerinin eline geçti. 

Azerbaycan'ın sivil kayıpları arttı

Ermenistan, bugün de sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürdü ve Azerbaycanlı siviller arasında can kayıpları arttı.

Azerbaycan Başsavcılığı, hayatını kaybeden sivil sayısının 15'e, yaralı sayısının ise 49'a yükseldiğini duyurdu.

Ermenistan ordusunun son 4 gündeki saldırılarında 116 konut ve 26 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Rusya taraflara Moskova'da görüşmeyi önerdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Lavrov, dışişleri bakanlarının görüşmesi dahil gerekli kontakları kurmak için Moskova sahasını önerdi. 

Aliyev, çatışmaların bitmesi için Ermenistan ordusunun çekilmesini şart koştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan tarafından yapılan saldılar neticesinde yaralanan Azerbaycanlı askerleri hastanede ziyaret etti.

Aliyev, burada yaptığı konuşmada çatışmaların bitmesi için Azerbaycan'ın tek koşulunun Ermenistan ordusunun geri çekilmesi olduğunu açıkladı. 

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