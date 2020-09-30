BIST 1.145
DOLAR 7,73
EURO 9,06
ALTIN 470,42
HABER /  SPOR
ADV Bağışıklığınıza 4x4’lük destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'seyircili maç' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine göre gelecek haftalarda localardan başlayarak maçların seyircili oynanması yönünde kararın gündeme gelebileceğini duyurdu.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyircisiz oynanan maçlara ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Salgının seyrine göre hareket edeceklerini vurgulayan Koca, ''Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz'' diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de futbol maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Her vaka hasta değildir Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (30 Eylül 2020)
SON DAKİKA HABERLERİ
Angela Merkel: Türkiye ile ilişkileri dengelemeliyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Her vaka hasta değildir
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (30 Eylül 2020)
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Türkiye bölgesel istikrar için vazgeçilmez bir müttefik
Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Moskova'da görüşme çağrısı
Terörün finansı uyuşturucuya Diyarbakır'da büyük darbe
ÖNCEKİ HABERLER
Doğalgaza ekim ayında zam var mı? Fiyat tarifelerini BOTAŞ açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Cabir es-Sabah ile görüştü
Milli basketbolcumuz Cedi Osman, UNICEF'in Ulusal İyi Niyet Elçisi oluyor
Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi istifa etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli oluyor
Gizem Katmer kimdir yaşı kaç hangi dizilerde rol aldı- hayatı?
Yorumlar