Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'seyircili maç' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine göre gelecek haftalarda localardan başlayarak maçların seyircili oynanması yönünde kararın gündeme gelebileceğini duyurdu.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyircisiz oynanan maçlara ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Salgının seyrine göre hareket edeceklerini vurgulayan Koca, ''Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz'' diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de futbol maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.