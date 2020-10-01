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Adana'da korkunç olay! Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

ADANA'da Gökhan Boyuneğmez (23), tartıştığı arkadaşı Servet D. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

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Adana'da iddiaya göre Gökhan Boyuneğmez sokak ortasında arkadaşı Servet D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Servet D., yanında taşıdığı bıçak ile Boyuneğmez'i sol göğsünden yaraladı.

Tıp merkezine bırakıp, kaçtı

Yaraladığı arkadaşını kendi aracıyla yakındaki bir tıp merkezine götüren Servet D., daha sonra Boyuneğmez'i orada bırakıp, kaçtı. Burada ilk müdahalesi yapılan Boyuneğmez, daha sonra ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden bıçaklandığı belirlenen Boyuneğmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Servet D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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