Şikayetçi oldu! Adana'da sokak köpeğine çarpan bedensel engelli sürücü darbedildi

ADANA'da bedensel engelli bir sürücü, sokak köpeğine çarptığı gerekçesiyle darbedildi.

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Yüzde 50 bedensel engelli ve kalp hastası olan Mehmet Türkeş, Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, 01 YE 565 plakalı otomobiliyle aniden önüne çıkan sokak köpeğine çarptı.

Bunun üzerine 01 AKL 32 plakalı otomobildeki 3 kişi, aracının önünü kestikleri Türkeş'i ve yanındaki İsmail Sefa Bayrakçı'yı darbetti.

Mehmet Türkeş ve Bayrakçı, Çukurova Devlet Hastanesinden aldıkları raporla, sokak köpeğine çarptıkları gerekçesiyle kendilerini darbeden ve olay yerinden kaçan şüphelilerden şikayetçi oldu.