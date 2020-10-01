İzmir'de kadın sürücü otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı
İZMİR'de kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Çağla Kızılsu ağır yaralandı.Abone ol
Kaza, saat 01.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Anadolu Caddesi meydana geldi. Karşıyaka yönünden Çiğli istikametine seyir halinde olan Çağla Kızılsu (31) yönetimindeki 39 TS 852 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kızılsu'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun sağında bulunan kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise sürücü Kızılsu'ya müdahalede bulundu.
Ağır yaralandığı öğrenilen Çağla Kızılsu, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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