Almanya Süper Kupa, Bayern Münih'in

Almanya Süper Kupa maçında Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup eden Bayern Münih kupayı müzesine götürdü.

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Almanya Süper Kupa'sında Bayern Münih ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. 5 gole sahne olan maçta kupa Bayern Münih'e gitti.

Bayern Münih maça hızlı başladı. 18. dakikada Tolisso'nun golüyle 1-0 öne geçen Bavyera ekibi 32. dakikada Thomas Müller ile skoru 2-0'a getirdi.

Borussia Dortmund 39. dakikada Julian Brandt'in golüyle farkı bire indirirken 55. dakikada Erling Haaland'ın golü skoru eşitledi ve maç 2-2'ye geldi.

2-0 öne geçtikten sonra skoru koruyamayan Bayern Münih, son bölümde yeniden öne geçti. 82. dakikada Joshua Kimmich'in golü skoru belirledi ve Bayern Münih sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bayern Münih, 3-2'lik galibiyetle Almanya Süper Kupa'nın kazananı oldu. Geçen yıl bu kupada yine iki takım karşılaşmış ve kazanan Borussia Dortmund olmuştu.