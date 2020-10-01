Zonguldak'ta yaşandı! Balık avlarken kayalıklardan denize atlayan kişi kayboldu

Arkadaşının haber vermesiyle bölgeye, sağlık ekipleri, polis ve AFAD yönlendirildi. AFAD ekipleri karadan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait römork de denizde arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, Yakupoğlu'nun yanında bulunan arkadaşının ifadesini aldı.