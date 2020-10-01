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Büyükelçi Serdar Kılıç'tan ABD'li başkan adayı Biden'a 'Dağlık Karabağ' tepkisi

TÜRKİYE'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Dağlık Karabağ konusundaki sosyal medya paylaşımı nedeniyle eski ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'a tepki gösterdi.

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Büyükelçi Kılıç, Biden'ın paylaşımına cevap verdiği açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

Kılıç, açıklamasında, "Sayın Başkan Yardımcısı, eğer kurban ile saldırgana eşit muamelede bulunmaktan sakınmış ve (Donald Trump) yönetiminden, Ermenistan'ı yasa dışı şekilde işgal ettiği tüm Azerbaycan topraklarından ilgili BM kararları doğrultusunda geri çekilmeye teşvik etmesini istemiş olsaydınız bu adil olurdu." ifadelerini kullandı.

Biden ne demişti?

Biden, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump yönetiminin Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaların durdurulması için devreye girmesi ve "Türkiye gibi ülkelerin bu çatışmadan uzak tutulmasını sağlaması" gerektiği yönünde ifadeler kullanmıştı.

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