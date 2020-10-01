Adana'da akılalmaz olay: Tantuni yemeğe gittiği arkadaşını vurdu

ADANA'da birlikte tantuni yemeye gittiği arkadaşını çıkan tartışma sonucu vurdu. Kasık bölgesinden aldığı mermiyle hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kaçan o 'arkadaşı' arıyor.

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Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde bulunan bir tablacıda meydana geldi. İddiaya göre, Reşit B., ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla birlikte tablacıya oturup yemek yemeye başladı. Bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada ismi öğrenilemeyen şüpheli, arkadaşı Reşit B.’yi kasık bölgesinden tabanca ile yaralayarak olay yerinden hızla kaçtı. Devriye atan polis ekipleri, yerde yaralı halde Reşit B.’yi görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Durumu ağır

Olay mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı Reşit B’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Reşit B’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.