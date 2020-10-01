BIST 1.145
DOLAR 7,67
EURO 9,01
ALTIN 466,77
HABER /  SAĞLIK
ADV Bitcoin ile kazanın

Mersin Şehir Hastanesi'nin musluklarında 'ölümcül akciğer mikrobu tespit edildi' iddiası

MERSİN Şehir Hastanesi’nin şebekesinde Lejyoner hastalığı yani ölümcül akciğer enfeksiyonu mikrobu ürediği öne sürüldü. Yoğun bakımların da ihtiyacının karşılandığı su tankında, bakterinin ürediği söylendi.

Abone ol

Yapımı 3 senede tamamlanan, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi, 2017'de hizmete girdi. Hastanenin açılışından 9 ay sonra yoğun bakım ünitelerindeki su şebekesinde, Lejyoner hastalığı olarak da bilinen ölümcül akciğer enfeksiyonu mikrobunun ürediği tespit edildi.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, hastane yönetimi uyarılarak gerekli önlemlerin alınması istendi. Dönemin Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Dr. Ali Kutta Çelik, başhekimliğe yazdığı yazıda, 23.11.2017 tarihinde alınan numunelerde dahili branş servislerinin ve yoğun bakımlarının bulunduğu T1 kulesinin su tankında, cerrahi branş servislerinin ve yine yoğun bakımların yer aldığı T2 kulesindeki lavabo musluğunda bakterinin ürediğini bildirdi.

Gönderilen yazıda 1-2 ay aralıklarla tekrarlanan numunelerde de çeşitli yerlerde üreme olduğu vurgulandı. Ancak aradan geçen zamana rağmen önlem alınmadığı öne sürüldü.

Toplam yatırım maliyeti 358 milyon Euro olan hastane, günlük 12 bin kişiye hizmet verecek poliklinik kapasitesine sahip. 1300 yatak kapasiteli Mersin Şehir Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Dr. İsmet Bayındır'ın başkanlığındaki Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nin raporları, iddiaya göre hastalığa karşı önlem alınmadığını, mikrobun 2018 ve 2019 yıllarında tespit edildiğini ortaya koydu.

Lejyoner hastalığı nedir? 

Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophila isimli bakterinin neden olduğu nadir fakat ciddi bir akciğer enfeksiyon hastalığıdır. Klima, jakuzili havuz, havalandırma sistemleri gibi sistemlerden solunum yoluyla bulaşır. Bakteri genellikle oteller, hastaneler veya ofisler gibi toplumsal alanlarda bulunur. Lejyoner hastalığına ev ortamında yakalanma riski yok denecek kadar azdır.

Baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik yorgunluk, titreme, 40 santigrat derece veya daha yüksek olabilen ateş hastalığın belirtileri olarak bilinmektedir.

SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'den gazi sayılmayan 20 bin asker ve polis için flaş hamle
Sosyal medya yasası yürürlükte! İşte herkesi yakından ilgilendiren değişiklikler
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da uyardı: Rekabet etmeyin, uyumlu olun
Atina'da FETÖ'ye operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı
Ermenistan ağır kayıplar vermeye devam ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'seyircili maç' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce'den koronavirüs vaka sayısı tablosuyla ilgili olay paylaşım
Orman Genel Müdürlüğü 274 daimi işçi alacak işte o pozisyonlar
Almanya'dan Türkiye kararı! 6 ay sonra seyahat uyarısı kaldırıldı
Adana'da akılalmaz olay: Tantuni yemeğe gittiği arkadaşını vurdu
25 yaşındaki araca 60 bin lira değer biçiliyor
Masumlar Apartmanı kitabı var mı yazarı kim?
Yorumlar