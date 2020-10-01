Mersin Şehir Hastanesi'nin musluklarında 'ölümcül akciğer mikrobu tespit edildi' iddiası

MERSİN Şehir Hastanesi’nin şebekesinde Lejyoner hastalığı yani ölümcül akciğer enfeksiyonu mikrobu ürediği öne sürüldü. Yoğun bakımların da ihtiyacının karşılandığı su tankında, bakterinin ürediği söylendi.

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Yapımı 3 senede tamamlanan, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi, 2017'de hizmete girdi. Hastanenin açılışından 9 ay sonra yoğun bakım ünitelerindeki su şebekesinde, Lejyoner hastalığı olarak da bilinen ölümcül akciğer enfeksiyonu mikrobunun ürediği tespit edildi.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, hastane yönetimi uyarılarak gerekli önlemlerin alınması istendi. Dönemin Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Dr. Ali Kutta Çelik, başhekimliğe yazdığı yazıda, 23.11.2017 tarihinde alınan numunelerde dahili branş servislerinin ve yoğun bakımlarının bulunduğu T1 kulesinin su tankında, cerrahi branş servislerinin ve yine yoğun bakımların yer aldığı T2 kulesindeki lavabo musluğunda bakterinin ürediğini bildirdi.

Gönderilen yazıda 1-2 ay aralıklarla tekrarlanan numunelerde de çeşitli yerlerde üreme olduğu vurgulandı. Ancak aradan geçen zamana rağmen önlem alınmadığı öne sürüldü.

Toplam yatırım maliyeti 358 milyon Euro olan hastane, günlük 12 bin kişiye hizmet verecek poliklinik kapasitesine sahip. 1300 yatak kapasiteli Mersin Şehir Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Dr. İsmet Bayındır'ın başkanlığındaki Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nin raporları, iddiaya göre hastalığa karşı önlem alınmadığını, mikrobun 2018 ve 2019 yıllarında tespit edildiğini ortaya koydu.

Lejyoner hastalığı nedir?

Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophila isimli bakterinin neden olduğu nadir fakat ciddi bir akciğer enfeksiyon hastalığıdır. Klima, jakuzili havuz, havalandırma sistemleri gibi sistemlerden solunum yoluyla bulaşır. Bakteri genellikle oteller, hastaneler veya ofisler gibi toplumsal alanlarda bulunur. Lejyoner hastalığına ev ortamında yakalanma riski yok denecek kadar azdır.