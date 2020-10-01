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Muharrem İnce'den koronavirüs vaka sayısı tablosuyla ilgili olay paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük tabloda yer almadığını açıklamasına CHP'li Muharrem İnce'den tepki geldi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük tabloda yer almadığını açıklamasıyla ilgili bir yorum da eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, “Milli gelir hesaplama yöntemini değiştirip sizi zengin gösteren, işsizlik hesaplama yöntemini değiştirip işsizleri işsiz saymayan, bütün garantileri döviz cinsinden verip kur tarafına bakmayan bir hükümetin testiniz pozitif çıksa bile sizi hasta sayacağını mı sandınız?” ifadelerine yer verdi.

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