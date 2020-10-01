BIST 1.145
DOLAR 7,67
EURO 9,01
ALTIN 466,77
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Bitcoin ile kazanın

Orman Genel Müdürlüğü 274 daimi işçi alacak işte o pozisyonlar

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 274 daimi işçi istihdam edecek.

Abone ol

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 274 daimi işçi istihdam edecek.

OGM'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, genel müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 171 greyder, 56 dozer, 41 ekskavatör ve 6 iş makinesi operatörü  olmak üzere 274 belirsiz süreli (daimi) işçi alımı yapılacak. 

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar, 5-9 Ekim tarihlerinde İŞKUR üzerinden yayımlanacak. 

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanındaki kadro sayısının 4 katı aday çağrılacak. Bu adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. 

SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'den gazi sayılmayan 20 bin asker ve polis için flaş hamle
Sosyal medya yasası yürürlükte! İşte herkesi yakından ilgilendiren değişiklikler
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da uyardı: Rekabet etmeyin, uyumlu olun
Atina'da FETÖ'ye operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı
Ermenistan ağır kayıplar vermeye devam ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'seyircili maç' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'dan Türkiye kararı! 6 ay sonra seyahat uyarısı kaldırıldı
Adana'da akılalmaz olay: Tantuni yemeğe gittiği arkadaşını vurdu
25 yaşındaki araca 60 bin lira değer biçiliyor
Büyükelçi Serdar Kılıç'tan ABD'li başkan adayı Biden'a 'Dağlık Karabağ' tepkisi
İstanbul'da silahlı saldırı! 50 metre kaçtı yere yığıldı
Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer, koronavirüse yenik düştü
Yorumlar