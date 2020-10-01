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Ahmet Hakan İran'a sert çıktı İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

Ahmet Hakan, İran yönetiminin Ermenistan'a silah yardımında bulunduğu iddialarıyla ilgili bugünkü yazısında "Ben artık İran İslam Cumhuriyeti demeyeceğim. Ben artık ‘İran Kolpa Cumhuriyeti’ diyeceğim." dedi.

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Rusya üzerinden Ermenistan’a gönderilen silahların İran yoluyla Ermenistan’a aktarıldığı belirtiliyor. Azerbaycan Ordusuna karşı kullanılan bu silahların İran’ın Bender Enzeli Limanı’na gelip oradan Ermenistan’a sevk edildiği iddiası gündemde.

İran sınırları içerisinde bulunan Güney Azerbaycan Türklerinin protestoları sonrası bazı kişilerin İran istihbaratı tarafından göz altına alındığı gelen haberler arasında.

Resmi açıklamalarda tarafsız görünen İran'ın arka planda tepki çeken hamleleri, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gündeminde. 

"İran Kolpa Cumhuriyeti"

"İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti" başlıklı yazısında Tahran'ı hedef alan yazar, İran'ın haklı Azerbaycan’a değil, haksız Ermenistan’a koltuk çıktığına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Haklı Müslüman kardeşi dururken haksız Ermenistan’a koltuk çıkan bir cumhuriyetin kendisine İslam cumhuriyeti demesi...
Kolpacılıktan başka bir şey değildir.
Ben artık İran İslam Cumhuriyeti demeyeceğim.
Ben artık ‘İran Kolpa Cumhuriyeti’ diyeceğim."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

Kolpa ne demek?

Kolpa, argoda ve sosyal paylaşım ortamlarında sıkça rastlayabileceğiniz "sahte, işe yaramaz" anlamlarına gelen sözcük.

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