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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani: Saldırı karşılıksız kalmayacak

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Sert bir karşılık verilecek" diye konuştu.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentindeki Uluslararası Havalimanı yakınlarına gerçekleştirilen roketli saldırıya ilişkin IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'den açıklama geldi.

"Sert bir karşılık verilecek"

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Barzani, saldırıyı sert dille kınayarak IKBY hükümetinin bölgenin istikrarını bozmaya çalışan girişimlere karşı sert bir karşılık verileceği uyarısında bulundu. Barzani açıklamasında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ile konuyu görüştüğünü ve saldırganlarından hesap sorulması gerektiğini vurguladığını söyledi.

"Saldırı herhangi bir hasara yol açmadı"

Saldırıya ilişkin başka bir açıklamada ise Irak’ta görev yapan koalisyon güçlerinden geldi. Koalisyon sözcüsü Wayne Naruto, saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını vurguladı.

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