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Hafta içerisinde rekor kıran dolar/TL düşüşe geçti! Piyasalarda son durum

Önceki gün 7,80'den 7,73 seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru, güne 7,65 ile başladı. Euro/TL ise 8,99-9,01 seviyelerinde seyrediyor.

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Hafta içerisinde 7,8555 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, dünden bu yana düşüşe geçti.

Dolar hafta içerisinde 7,8555 ile tarihi seviyesini görmüştü. Bugün ise dolar kuru 7,65-7,66 seviyesinde yer alıyor. Euro/TL ise 9 lira seviyelerinde yer alıyor.

Yoğun veri gündemi

- Ekim ayında veri takvimi yine yoğun olacak. Ekim ayının başında eylül ayı ihracat rakamları ve enflasyon verileri belli olacak.

- İşsizlik rakamları 12 Ekim'de, ciro, perakende satış ve sanayi üretim endeksleri 13 Ekim'de, eylül ayı bütçe gerçekleşme sonuçları ise 15 Ekim'de açıklanacak. Tüketici güven endeksi ise 22 Ekim'de belli olacak.

- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Ekim'de toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da yılın son Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de duyuracak.

Altın fiyatları 1 Ekim
  • Cumhuriyet altını / Alış: 3.153,00 - Satış: 3.201,00
  • Gram altın / Alış: 475,19 - Satış: 475,12
  • Yarım altın / Alış: 1.543,30 - Satış: 1.555,10
  • Çeyrek altın / Alış: 772,90 - Satış: 778,50
  • Tam altın / Alış: 3.045,79 - Satış: 3.105,90
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