BIST 1.145
DOLAR 7,65
EURO 8,99
ALTIN 468,85
HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin ile kazanın

Afganistan'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı! 10 kişi hayatını kaybetti

AFGANİSTAN'da bir yolu otobüsünün karşıdan gelen minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 10 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

AFGANİSTAN'ın batısındaki Herat vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti.

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Edresken ilçesinde bir yolcu otobüsün karşıdan gelen minibüsle çarpıştığını bildirdi.

Kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.

Farhad, kazanın sürücülerin dikkatsizliği yüzünden yaşandığını kaydetti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Hakan İran'a sert çıktı İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti
MHP'den gazi sayılmayan 20 bin asker ve polis için flaş hamle
Sosyal medya yasası yürürlükte! İşte herkesi yakından ilgilendiren değişiklikler
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da uyardı: Rekabet etmeyin, uyumlu olun
Atina'da FETÖ'ye operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı
Ermenistan ağır kayıplar vermeye devam ediyor
ÖNCEKİ HABERLER
Eski Gürcü liderinin Azerbaycan paylaşımı Ermenistan’ı kızdırdı
Göksel Gümüşdağ'dan Visca ve İrfan Can açıklaması: Gülüyorum...
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani: Saldırı karşılıksız kalmayacak
Hakkı Bulut nereli yaşı kaç eşi Saadet Bulut kimdir?
Aydın'da mahkeme ve duruşmalar ertelendi! Hakim ve personel karantinada
HES kodu alma SMS ile nasıl alınır HES kodu alma anlatımı
Yorumlar