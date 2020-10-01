Afganistan'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı! 10 kişi hayatını kaybetti
AFGANİSTAN'da bir yolu otobüsünün karşıdan gelen minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 10 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
AFGANİSTAN'ın batısındaki Herat vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti.
Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Edresken ilçesinde bir yolcu otobüsün karşıdan gelen minibüsle çarpıştığını bildirdi.
Kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.
Farhad, kazanın sürücülerin dikkatsizliği yüzünden yaşandığını kaydetti.