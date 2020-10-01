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Göksel Gümüşdağ'dan Visca ve İrfan Can açıklaması: Gülüyorum...

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Edin Visca ve İrfan Can Kahveci hakkında çıkan transfer haberlerine 'gülüyorum' diye yanıt verdi.

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Başkan Göksel Gümüşdağ, şampiyon takımın yıldız isimleri Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'ye teklif olmadığını söyledi.

Milliyet gazetesine konuşan Gümüşdağ, "Haberlere bakacak olursak, Edin Visca bizden ayrılıyormuş. İrfan Can Kahveci de öyle. Hatta gidecekleri kulüplerin forması giydirilerek fotoğrafları yayınlanıyor. Gülüyorum. Takas pazarlıkları, Visca'ya karşılık iki futbolcunun önerildiği söyleniyor, şaşırıyorum." diyerek;

Bunlar gerçek değil. Ne telefonla, ne yazılı, ne de sözlü bir teklif aldık. Kimse kapımızı çalmadı.

Son günlerde Edin Visca Fenerbahçe ile İrfan Can'ın ismi ise Sevilla anılıyor.

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