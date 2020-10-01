İYİ Parti'de 24 saat çok kritik! Meral Akşener iki ateş arasında kaldı

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda ortaya çıkan 'Oy verilmeyecekler listesi' gerginliği sürüyor. İYİ Parti'de bugün TBMM Grup Başkanı ve Başkanvekilleri seçimi yapılacak ve GİK toplantısı var. Meral Akşener'in alacağı tavır merak konusu oldu..

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İYİ Parti'de kurultay günü başlayan kriz dün Genel Başkan Meral Akener ile görüşmek için birçok şehirden gelen delegelerin Genel Merkez'e dövülmesiyle devam etmişti. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, İYİ Parti'de 24 saatin çok kritik olduğunu ve iki ateş arasında kalan Meral Akşener'in nasıl bir tavır takınacağının bundan sonrası için belirleyici olacağını yazdı. Selvi, "Masaya yumruğunu vurmayı mı, yoksa orta bir yol bulup yoluna devam etmeyi mi tercih edeceğini göreceğiz" dedi. İşte Selvi'nin yazısından çarpıcı bölümler:

- Kurultay öncesi iyi bir hava yakalayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultaydan aldığı rüzgârla yelkenlerini doldurmayı beklerken, tam aksi bir durumla karşı karşıya kaldı.

- Meral Akşener’in çarşaf listesinde yer alan isimlerin çizilmesi için teşkilat başkanı Koray Aydın’ın çıkardığı liste partiyi karıştırdı. Koray Aydın aralarında Ümit Özdağ, Aytun Çıray, Yavuz Temizer, Aydın Adnan Sezgin, Aylin Cesur, İsmail Koncuk gibi isimlerin yer aldığı 10 kişinin çizilmesini istedi. Başarılı da oldu.

- Koray Aydın başardı ama İYİ Parti kaybetti. Çünkü parti kurultaydan bu yana kaynıyor. Çünkü ismi çizilenler İYİ Parti’nin merkez sağ kanadını oluşturuyordu. Meral Akşener de partiyi merkeze çekmek için bir hamle yapmıştı. Hatta Kürt ve Zaza açılımıyla CHP ve HDP’nin içinde yer alacağı ittifak için partiyi hazırlamanın çabası içindeydi.

- Ancak Koray Aydın’ın liste darbesi hesapları altüst etti. Aralarında 20’ye yakın milletvekilinin de bulunduğu bir grup, Koray Aydın’ın kellesini almak üzere harekete geçti.

- Bugün İyi Parti’de iki kritik seçim yapılacak.

1) Sabah Meclis’te grup başkanı ve başkanvekillikleri için seçim yapılacak. 2) Öğleden sonra ise GİK toplanacak. Koray Aydın, feragat etmediği ve yeni dönemde de teşkilat başkanlığı görevine getirildiği takdirde partideki krizin büyümesi söz konusu.

- Meral Akşener iki ateş arasında. Sorunların sosyal medyaya taşınmasından dolayı canının sıkkın olduğu söyleniyor. Ama Koray Aydın’ın liste darbesinin asıl hedefinin kendisi olduğunu görecek kadar da tecrübe sahibi.

- Bugün Akşener’in liderliği yeniden test edilecek. Masaya yumruğunu vurmayı mı, yoksa orta bir yol bulup yoluna devam etmeyi mi tercih edeceğini göreceğiz.