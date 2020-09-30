Ortalık karıştı! İYİ Parti Genel Merkezi'nde 'Oy Verilmeyecekler' listesi krizi

İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen bir grup partili ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Genel Merkeze farklı illerden gelen bir grup partili, 'Oy Verilmeyecekler' listesiyle ilgili genel başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi. İçeriye alınan grup, Meral Akşener ile görüştürülmedi.