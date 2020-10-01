Gaziantep'te uyuşturucuyu peruğunun altına gizleyen zehir taciri pes dedirtti
GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü ekipleri 955 personelle düzenlenen operasyonda 24 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin, uyuşturucuyu peruğunun altına gizlediği görüldü.Abone ol
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde sokak satıcılarına (torbacı) yönelik operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı bir şüphelinin peruğunun altına gizlenmiş uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikametlerde ve şüphelilerin üst aramalarında 2 kilo 735 gram esrar, 1 kilo 360 gram metamfetamin (Ateş - Buz), 1 kilo 778 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 483 gram eroin, 176 adet extacy hap, 246 adet captagon hap, 7 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Olaylarla ilgili 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.