Acı haber geldi! Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
Müzik dünyası genç yaşta hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Arif Akpınar'ın ölüm haberiyle sarsıldı.
Geçtiğimiz hafta rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan sanatçı Arif Akpınar'ın beyninde tümör tespit edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı kurtarılamadı.
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Twitter hesabından acı haberi duyuran yapımcı Bülent Seyhan, Arif Akpınar, çok sevdiğim sevgili sanatçım bu genç yaşta bizi bırakıp gittin, ışıklar yoldaşın olsun" dedi.
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Arif Akpınar, Seyhan Müzik etiketiyle çıkarttığı 'Kilit' adlı şarkısıyla ünlenmişti.
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Arif Akpınar kimdir?
Arif Akpınar, 1984 yılında Mersin Silifke'de dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin'de tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitim aldı.
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