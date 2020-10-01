Fenerbahçe eski yıldızı Giuliano'nun peşinde

Fenerbahçe, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden ve boşa çıkan Brezilyalı yıldız Giuliano ile masaya oturacak.

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Bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, hamlelerine ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak, Papiss Cisse'yi İstanbul'a getirtti ve büyük ihtimalle Senegalli golcüyü kadrosuna katacak.

Fenerbahçe'nin hedefindeki bir başka isim de ortaya çıktı. Kanarya, eski yıldızıyla yeniden flörtte. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden ve boşa çıkan Brezilyalı yıldız Giuliano ile masaya oturacak.

Bonservis sorunu nedeniyle transfer yatmıştı

Geçtiğimiz günlerde de bu transfer gündeme gelmiş ancak Sambacı yıldızın bonservis sorunu nedeniyle transfer yatmıştı. Giuliano ve menajerinin Fenerbahçe ile görüştükten sonra transferin kısa süre içinde netlik kazanacağı bildirildi.

30 yaşındaki 10 numara da Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor.