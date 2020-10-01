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Beşiktaş Nikola Kalinic bombasını patlatıyor! İşte o tarih

Beşiktaş, Nikola Kalinic'i bitiriyor. Tecrübeli golcünün hafta sonuna kadar İstanbul'a ayak basacağı ifade edildi.

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Beşiktaş yönetimi, İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic konusunda son düzlüğe girdi. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala 32 yaşındaki golcüyü takımına kazandırmak için yoğun çaba sarf eden Siyah- Beyazlılar, transfer için gün sayıyor.

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş yönetiminin yaptığı bonuslarla birlikte senelik 3 milyon euro'luk teklif için 'Hepsi garanti ve banka teminatı' şartı koşan Hırvat oyuncu ikna edildi.

Hafta sonuna kadar İstanbul'da

Kalinic'in transfer döneminin sona erdiği haftada Atletico Madrid'le bağını koparıp Beşiktaş'a gelmek için geri sayıma geçtiği ve hafta sonuna kadar İstanbul'da olacağı ifade edildi.

2008'den bu yana Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giyen Kalinic, 42 karşılaşmada 15 gol atıp, 3 de asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kiralık oynadığı Roma'da ise 19 resmi maça çıktı. 5 gol ve 2 asistle 7 kez skora katkı sağladı.

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