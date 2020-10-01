Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX! NATO ülkeleri tatbikat yapacak
Son dakika! Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi. NATO ülkeleri 5-9 Ekim'de tatbikat yapacak.Abone ol
Son aylarda gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan edildi. Türkiye-Yunanistan arasında krize neden olan Doğu Akdeniz'de NATO ülkeleri 5-9 Ekim'de tatbikat yapacak.
NAVTEX nedir?
Navtex; denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.