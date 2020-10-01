Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX! NATO ülkeleri tatbikat yapacak

Son dakika! Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi. NATO ülkeleri 5-9 Ekim'de tatbikat yapacak.

Abone ol

Son aylarda gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan edildi. Türkiye-Yunanistan arasında krize neden olan Doğu Akdeniz'de NATO ülkeleri 5-9 Ekim'de tatbikat yapacak.