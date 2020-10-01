BIST 1.153
DOLAR 7,67
EURO 9,02
ALTIN 467,97
HABER /  POLİTİKA
ADV Bitcoin ile kazanın

Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX! NATO ülkeleri tatbikat yapacak

Son dakika! Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi. NATO ülkeleri 5-9 Ekim'de tatbikat yapacak.

Abone ol

Son aylarda gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan edildi. Türkiye-Yunanistan arasında krize neden olan Doğu Akdeniz'de NATO ülkeleri 5-9 Ekim'de tatbikat yapacak.

NAVTEX nedir?

Navtex; denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan etil alkolün internetten satışına yasak Resmi Gazete'de yayımlandı
Hafta içerisinde rekor kıran dolar/TL düşüşe geçti! Piyasalarda son durum
İYİ Parti'de 24 saat çok kritik! Meral Akşener iki ateş arasında kaldı
Ahmet Hakan İran'a sert çıktı İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti
MHP'den gazi sayılmayan 20 bin asker ve polis için flaş hamle
Sosyal medya yasası yürürlükte! İşte herkesi yakından ilgilendiren değişiklikler
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray 115 yaşında
Antalya'da borcum var deyip PTT şubesini soydu
Rangers Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Erhan Kiani kimdir nereli Meral Kaplan'ın kızının babası ne iş yapıyor?
Koronavirüsü yenen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: Maske olmazsa olmazımız
2020 dini günler takvimi Mevlid kandili ne zaman?
Yorumlar