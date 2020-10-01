Ankara'da maske ve eldiven vurgunu! Tam 500 bin TL

ANKARA'da polis, koronavirüs salgınını fırsat bilip, sosyal medyada açtıkları sahte hesaplar üzerinden tedarik sıkıntısı yaşayan firma ve vatandaşlara maske ve eldiven temin etme vaadiyle 500 bin TL vurgun yapan çeteye operasyon düzenledi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Başkent'te maske ve eldiven dolandırıcılığı olayları ile ilgili gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin, sosyal medyada sahte hesap açarak maske ve eldiven sattıklarını söyledikleri, kendileri ile irtibata geçen müşterilere kurdukları sahte şirketler üzerinden fatura keserek güven sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin, tedarik sıkıntısı çeken bu firmalar ile vatandaşlardan kapora alıp, maske ve eldivenleri göndermedikleri saptandı.

Banyoda saklanırken yakalandı

3 ay süren teknik ve fiziki takip ile yapılan tespitler sonucunda operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, sabaha karşı düzenlediği eş zamanlı operasyonda belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasoynda 17 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sırasında yangın merdiveninden yan binadaki ablasının evine kaçan şüphelilerden V.A., yapılan aramada banyoda saklanırken yakalandı. V.A.’nın 2018 yılından bu yana hırdavat malzemesi ve maske eldiven satışı ile ilgili müşterilerini dolandırıldığı tespit edildi.

500 bin tl'lik vurgun

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, 3 aylık sürede vatandaşları ve firmaları 500 bin TL dolandırdığı saptandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden banyoda saklanırken yakalanan V.A. ile A.A, R.D, H.T ve T.C.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol, 4 kişi savcılık ifadelerinin ardından ve 5 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.