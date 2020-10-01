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Batman'da uyguladığı 'jeneratör yöntemi' genci canından etti

İhlas Haber Ajansı

BATMAN'da jeneratör yöntemiyle evinin yakınındaki sudan balık avlamaya çalışan 18 yaşındaki genç, akıma kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.

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Sason ilçesine bağlı Boğazkapı köyünde ikamet eden 18 yaşındaki Hakan Soysal, iddiaya göre akşam saatlerinde köyün yakınından geçen çayda jeneratör yöntemiyle balık avlamaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Soysal'ın elektrik akımına kapıldığını fark eden köylüler sağlık görevlilerine ihbarda bulundu.

Soysal, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Soysal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerine giden jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

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