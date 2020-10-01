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Kılıçdaroğlu'ndan hodri meydan: Kağıt bilmiyor diyenler çıksın karşıma briç oynayalım

Kahvehanelerde kağıt oyununa yönelik önerisi çok konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin oyun oynamayı bilmediğini iddia edenlere de 'hodri meydan' dedi. Kılıçdaroğlu, "Oyun bilmiyor diyenler çıksın karşıma briç oynayalım" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kahvehanelerde kağıt oynama yasağının kaldırılmasına ilişkin önerisine gelen eleştirileri yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, önerisinin maliyeti yükselteceği eleştirileri için, “Sosyal medyada beni eleştirenler her elde kağıt değiştirilir deyince belki öyle yorumlanmış. Her elde değil, her oyunda. Her elde dediğinizde, 4 tursa oyun 4 ayrı kağıt açmanız lazım. (Gülerek) Her elde diyenler herhalde kumar oynayanlar, o gelenekten gelenler. Kılıçdaroğlu oyun bilmiyor diyenler çıksın karşıma briç oynayalım” dedi.

Kılıçdaroğlu, Global TV’de önceki akşam önerisinin gerekçelerini açıklarken özetle şunları söyledi:

Kahveciler istedi söyledim

“Bu ülkede 700 binin üzerinde kahvehane var. Siz bu insanların dükkanlarını kapattınız. Dediniz ki, ‘Pandemi var, COVID-19 var, kapatacaksınız.’ Tamam, biz itiraz ettik mi? Hayır. Varsa kapatacaksınız. Bir süre geldi, ‘Dükkanı açabilirsiniz.’ Dükkanı kapatırken iktidar dönüp şu soruyu sordu mu, ‘Üç ay kapat ama kira borcun varsa ben ödeyeceğim, çünkü ben sosyal bir devletim, kimsenin aç ve açıkta kalmasını istemem.’ Bunu söyledin mi? Söylemedin. Niye söylemedin? Bütün kahvecilerin sözcüsü olarak dile getirdim.

Çağır kahveciyi dinle

Kahveci bunu istiyor. Siz siyaset yapıyorsanız, toplumun en sahipsiz kesimlerine sahip çıkacaksınız. Kahveciler de sahipsiz, ben sahip çıkıyorum. Bütün garibanların sözcüsü benim. Bununla gurur duyarım.”

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