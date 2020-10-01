BIST 1.148
DOLAR 7,72
EURO 9,05
ALTIN 470,11
HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin ile kazanın

İngiltere'de kulak temizleme çubuğu ve pipet satışı ve dağıtımı yasaklandı

İngiltere'de tek kullanımlık plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcıların satışı ve dağıtımı bugünden itibaren yasak olacak.

Abone ol

İngiltere'de Mayıs 2019'da alınan yasak kararının Nisan 2020'de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Fakat karar koronavirüs salgını nedeniyle 1 Ekim'e ertelenmişti. Çevre örgütleri uzun bir süredir, plastik yerine kağıt pipetlerin kullanılması çağrısını yapıyordu.

Yasak kararı tüm işletmeleri kapsarken; hastaneler, barlar ve restoranların engelli ya da özel ihtiyaçlı kişiler için plastik pipet bulundurması zorunlu olacak. Ülkede bazı süpermarket zincirleri, yasak yürürlüğe girmeden önce plastik pipet, pamuklu çubuk ve içki karıştırıcı satmayı durdurmuştu.

Yasaktan önce alınan plastikler 1 yıl daha kullanılabilecek
Öte yandan 1 Ekim'den önce alınmış plastik pipetler Nisan 2021'e kadar kullanılabilecek. Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Haziran 2019'da tek kullanımlık plastik genelgesini yayımlamış ve plastik bardak, çatal-kaşık, pipet, balon çubuğu ve kulak çubuklarını yasaklamıştı. Bazı sektör temsilcileri koronavirüs salgınında, sağlık ve hijyen kaygılarıyla yasağın kaldırılmasını talep etmiş ancak komisyon kararını değiştirmemişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Genç hostes para kazanmak için yaptığı işle hayatını mahvetti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan hodri meydan: Kağıt bilmiyor diyenler çıksın karşıma briç oynayalım
Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX! NATO ülkeleri tatbikat yapacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan etil alkolün internetten satışına yasak Resmi Gazete'de yayımlandı
Hafta içerisinde rekor kıran dolar/TL düşüşe geçti! Piyasalarda son durum
İYİ Parti'de 24 saat çok kritik! Meral Akşener iki ateş arasında kaldı
Kamu kurumlarında yeni dönem! Başarılı memurlar ödüllendirilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da maske ve eldiven vurgunu! Tam 500 bin TL
Ankara'da maske ve eldiven vurgunu! Tam 500 bin TL
Batman'da uyguladığı 'jeneratör yöntemi' genci canından etti
Başındaki peruğun altından uyuşturucu çıktı
Galatasaray 115 yaşında
Ekim ayı 2020 engelli maaşları ne zaman ayın kaçında yatar?
Yorumlar