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BDDK'dan sahte site uyarısı! Dikkate almayan bankadaki parasından olur

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sahte internet siteleri ile ilgili uyarıda bulundu. Açıklamada banka müşterilerinin hedef alındığı belirtilerek kritik bilgiler verildi.

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BDDK'dan yapılan açıklamada "Son dönemde Kurumumuz tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte internet sitelerinin arttığı ve bu siteler vasıtasıyla banka müşterilerinin hedef alındığı görülmektedir." denildi.

BDDK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Söz konusu sahte siteler, BDDK ismi ve logosuna ilaveten mevcut BDDK internet sitesinin arka planının da taklit edilmesi ile hazırlanmakta olup BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi kampanyasına katılım, kredi kartı masraf geri ödeme kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi vaatler sunmakta ve kullanıcılardan T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının  tespiti ve cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçler işletilmektedir.

BDDK kredi veren bir kurum değildir ve kredi vermek, internet sitesi vasıtasıyla banka masraflarının iadesi gibi nedenlerle yukarıda bahsi geçen bilgileri talep etmemektedir. Herhangi bir mağduriyet  yaşanmaması adına yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında fayda mülahaza edilmektedir.

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