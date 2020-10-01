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Altının gram fiyatı 470 liradan işlem görüyor! 1 Ekim Perşembe altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 470 lira seviyesinde. Çeyrek altın 771 lira, cumhuriyet altını ise 3.143 liradan işlem görüyor.

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Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 468,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 470 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altını

Aynı dakikalarda çeyrek altın 771 lira, cumhuriyet altını da 3.143 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise, şu dakikalarda 1.896 dolar seviyelerinde bulunuyor. Analistler, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının altının ons fiyatına yön vermeye devam ettiğini söyledi.

Analistlerden kritik değerlendirmeler 

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin açıklanacağını aktaran analistler, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde işsizlik, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 dolar direncinin aşılması halinde 1.945 doların gündeme gelebileceğini, olası geri çekilmelerde ise 1.880 doların destek olarak izleneceğini ifade etti.

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