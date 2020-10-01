Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava dosyası Yargıtay'a gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Mahkeme, görüşü alınmak üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu hakkında, açılan davaya bugün devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu katılmadı. Duruşmada sanık avukatları yer aldı.

Savcı dosyanın Yargıtay'a gönderilmesini talep etti

Cumhuriyet savcısı, yargılamada sanıkların beraat ettiklerini, dosyanın Yargıtay'a gönderildiğini, müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiklerini ifade etti. Ayrıca savcı, Yargıtay'daki temyiz incelemesinde dosyanın eksik hususlar nedeniyle bozulduğunu kaydetti.

Müştekilerin şikayetlerinden vazgeçme örneklerinin dosyaya eklenmediğini belirten savcı, bu husus ile değerlendirme yapılması için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini istedi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Burcu Aydın, savcının talebine karşılık süre istedi. Hasan İmamoğlu'nun avukatı Ali Asker Kazak da müştekilerin müdahillik sıfatlarının sona erdiğini, karara temyiz haklarının bulunmadığını bu sebeple de daha önceden verilen beraat kararının kesinleşmiş olduğunu söyledi. Avukat Kazak, bu nedenlerle daha önceden verilmiş beraat kararı nedeniyle yeniden karar verilmesine yer olmadığına dair mahkemenin karar vermesini istedi.

Mahkeme savcı görüşünün sanıklar lehine olduğunu değerlendirdi

Savcının görüşünün sanıklar lehine olduğunu değerlendiren mahkeme heyeti, bu nedenle sanık avukatlarına süre verilmemesine karar verdi. Mahkeme, görüşü alınmak üzere dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.