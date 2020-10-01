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Varank'tan çarpıcı 'üretim' değerlendirmesi: Son 6 ayın rekoru kırıldı

"OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı." diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor" açıklaması yaptı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, video konferans yöntemiyle Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OBSÜK) toplantısında konuştu.

Bakan Mustafa Varank, "Uyguladığımız politikaların sonucu olarak hazirandan itibaren ekonomi tekrar canlanmaya başladı. Sosyal koruma kalkanı alanındaki politikalarımızla 15 milyona yakın vatandaşımızın hayatına dokunduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

İstihdam oluşturma hızı

- Eylülde İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değeriyle 4 aydır eşik değerin üzerinde. İstihdam oluşturma hızı güçleniyor.

Elektrik tüketim rekoru

- OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor.

300 üretim tesisi

- Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular.

Muhalefete tepki

- Muhalefet, komple yeni yatırımla ilave yatırım arasındaki ayrımı bilmiyor. Firmanın birden fazla fabrikası olabileceğini kafaları almıyor.

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