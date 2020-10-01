Putin ve Macron Dağlık Karabağ'ı görüştü iki isimden ortak ateşkes çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü. İki lider görüşmede tarafları, tam ateşkesin yanı sıra gerginliğin düşürülmesi ve "azami itidale" çağırdı.

Abone ol

Kremlin'den yapılan açıklamada, Macron tarafından talep edilen görüşmede iki liderin "savaşan tarafları bir an önce ateşkesi sağlamaya, tansiyonu azaltmaya ve azami itidal göstermeye çağırdığı" belirtildi.

Putin ve Macron "taraflar arasında sürmekte olan geniş çaplı düşmanlıklar konusunda ciddi endişelerini ifade etti" ve "Dağlık Karabağ krizinin siyasi ve diplomatik çözümü dışında bir alternatif olmadığını" belirtti.

İki lider, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) önderliğindeki Minsk Grubu da dahil olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesi ve grubun başkanlığını yürüten Rusya, Fransa ve ABD'nin ortak bir açıklama ile taraflara, düşmanlıklara derhal son verilmesi ve barış görüşmelerinin başlatılması çağrısı yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Görüşmede ayrıca Belarus'taki durumun ele alındığı ve Putin'in "egemen bir devletin iç işlerine müdahale veya meşru yetkililere dış baskı uygulama girişimlerini kabul etmeyen ilkeli tutumu" bir kez daha dile getirdiği belirtildi.

Lavrov Moskova arabuluculuğa ev sahipliği yapabilir demişti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Çarşamba günü bir açıklama yaparak Moskova'nın, Ermenistan ile Azerbaycan dışişleri bakanları arasında görüşmelere evsahipliği yapabileceğini belirtmişti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde Pazar günü başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından

Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Çatışmaları ele almak üzere olağanüstü toplanan BM Güvenlik Konseyi, çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi çağrısı yaptı.