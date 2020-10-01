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AB Türkiye Delegasyon Başkanı TÜSİAD'ı ziyaret etti

BRÜKSEL'de bugün başlayacak AB Liderler Zirvesi öncesi, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini (TÜSİAD) ziyaret etti.

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AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

Brüksel'de bugün başlayacak AB Liderler Zirvesi ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Meyer-Landrut, "AB Konseyi önemli bir toplantı. AB-Türkiye ilişkileri ilk kez bu düzeyde ele alınmıyor. Bugünkü toplantının, daha fazla yapıcı iş birliğine de zemin hazırlayacak kapsamlı bir görüşmeye imkan yaratmasını umuyorum" dedi.

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