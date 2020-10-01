Arif Akpınar kimdir yaşı kaç Arif Akpınar ölüm haberi geldi

36 yaşındaki şarkıcı Arif Akpınar öldü, genç yaşta vefat eden Arif Akpınar'ın ölüm haberi sevenleri ve ailesini üzdü. Bu haberin ardından birçok kişi Arif Akpınar kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorusunun yanıtını aradı. İşte Kilit şarkısı ile tanınan Arif Akpınar'ın ölüm nedeni

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Arif Akpınar öldü mü sorusu bugün birçok vatandaş tarafından internette araştırıldı. Kilit şarkısı ile tanınan ve adını duyuran Arif Akpınar uzun süredir beyin tümörü ile mücadele ediyordu ve 36 yaşında tümöre yenik düştü ve vefat etti. Kötü haberi ise Onur Akay duyurdu. Peki kimdir Arif Akpınar?

Son dakika Acı haberi MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan ve sanatçı Onur Akay sosyal medya üzerinden duyurdu.

Beyninde tümör çıkmıştı: Akpınar'ın geçtiğimiz aylarda rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendiği, bu nedenle son dönemlerde rahatsızlığının arttığı öğrenildi.

2015 yılında yaptığı maxi single çalışması ile müzik piyasasına giren Akpınar 2017 yılında yaptığı 'Kilit' şarkısı ile tanınırlığını arttırmıştı. Edinilen bilgiye göre, Akpınar'ın cenazes Cuma günü Mersin Silifke'de toprağa verilecek.