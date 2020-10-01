BIST 1.149
DOLAR 7,74
EURO 9,09
ALTIN 472,48
HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kazanın

Bursa'da kiralık araçla şovun sonu kötü bitti! Şoka girdi

İhlas Haber Ajansı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada halk otobüsü ile özel otomobil çarpıştı.

Abone ol

Kaza Hamidiye Mahallesi Fatih Camii kavşağında meydana geldi. Kiralık araç olduğu öğrenilen Yunus G. (23) idaresindeki 16 BL 836 plakalı otomobil, aynı istikametten gelen Erdinç Aydın'ın kullandığı 16 M 06007 plakalı halk otobüsüne çarptı. 836 plakalı araç orta refüje çarptıktan sonra yol ortasına durdu.

Kazayı görenler sürücülerin yardımına koştu. Kazada yaralanan olmazken, otomobil sürücü Yunus G. kazanın şokuyla uzun süre kaldırımda oturdu. Hasarlı otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı. Kazayla alâkalı tahkikat sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmir'de çevreyi adeta çöplüğe çevirdiler! Tepki gösterip alkışladılar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Putin ve Macron Dağlık Karabağ'ı görüştü iki isimden ortak ateşkes çağrısı
Varank'tan çarpıcı 'üretim' değerlendirmesi: Son 6 ayın rekoru kırıldı
Mehmet Ceyhan'dan 3'üncü ve 4'üncü dalga uyarısı
İYİ Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde! Her şey Akşener'e bağlı
Elektriğe zam yapıldı! 3 ay geçerli olacak zam Resmi gazetede yayınlandı
Türkiye'nin ne kadarı koronavirüse bağışıklık kazandı bilim kurulu üyesi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Arif Akpınar kimdir yaşı kaç Arif Akpınar ölüm haberi geldi
Dünya Sağlık Örgütü 'Kongolu kadınlara cinsel istismar' iddialarını soruşturacak
Bursa'da film gibi olay: 20 bin lirasını gasbedip hamamda tövbe ettirdiler
Arif Akpınar öldü mü kaç yaşında? Arif Akpınar kimdir hayatı
Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişi yakalandı
Hakkı Bulut nereli yaşı kaç eşi Saadet Bulut kimdir?
Yorumlar