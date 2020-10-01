İzmir'de çevreyi adeta çöplüğe çevirdiler! Tepki gösterip alkışladılar
İZMİR'in Bornova ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce doğaya bırakılan moloz ve çeşitli atıklar çevreyi adeta çöplüğe çevirdi.
İzmir'in Bornova ilçesindeki Laka ve Osmangazi mahalleleri arasında kalan kırsal alanda doğaya bırakılan moloz ve çeşitli atıklar çevreyi çöplüğe çevirdi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce rastgele dökülen atıklara halk tepki gösterdi.
Vatandaşlar, rastgeldikleri sırada bu kişileri uyardıklarını ancak silahlı tehdide varan karşılık bulduklarını söyledi. Bölgedeki moloz, evsel atık ve hayvan ölülerinin temizlenmesini isteyen vatandaşlar güvenlik güçlerinin nöbet tutmasını, ayrıca güvenlik kamerasıyla çevrenin izlenmesini istedi. Alkışlarla tepkilerini dile getiren vatandaşlar, belediye yetkililerini göreve çağırdı.
Ölü hayvanlar bile atılıyor: Tepkili vatandaşlardan evli ve 4 çocuk babası inşaat ustası Habip Üzülmez (47), "Burası dere yatağının bulunduğu alan. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı macera tepesi ise üst tarafta, çok güzel bir park. Ancak burası çöplüğe dönüştürüldü. Önüne gelen herkes buraya molozunu, çöplüğünü ve hafriyatını döküyor. Burası döküm sahası değil. Ölü hayvanlar bile atılıyor. Koku rahatsız ediyor. Doğanın ortasında çok güzel bir yer burası ancak çöplüğe dönüştürülmüş halde" dedi.
Bir sonuç alamadık: Defalarca şikayetçi olduklarını belirten Üzülmez, "Bornova Belediyesi zabıta amirliğine defalarca şikayet ettik. Kirliliği gösteren videolar gönderdik. Ama bir sonuç alamadık. Kimse ilgilenmedi. Şehre oldukça yakın bir yer ancak hiçbir şekilde temizlik çalışması yapılmıyor. Bu çöpler ise ilk yağmurda, dere yatağıyla birlikte Ege Denizi'ne taşınacak" diye konuştu.