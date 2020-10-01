İzmir'de çevreyi adeta çöplüğe çevirdiler! Tepki gösterip alkışladılar

Ölü hayvanlar bile atılıyor: Tepkili vatandaşlardan evli ve 4 çocuk babası inşaat ustası Habip Üzülmez (47), "Burası dere yatağının bulunduğu alan. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı macera tepesi ise üst tarafta, çok güzel bir park. Ancak burası çöplüğe dönüştürüldü. Önüne gelen herkes buraya molozunu, çöplüğünü ve hafriyatını döküyor. Burası döküm sahası değil. Ölü hayvanlar bile atılıyor. Koku rahatsız ediyor. Doğanın ortasında çok güzel bir yer burası ancak çöplüğe dönüştürülmüş halde" dedi.