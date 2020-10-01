Şeyma Bakan'ın iddiası: Başörtülü olduğum için staja kabul edilmedim

BURSA’da üniversite öğrencisi Şeyma Bakan staj için başvurduğu otomotiv firmasında başörtülü olduğu gerekçesiyle işe alınmadığını öne sürdü. Bakan savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olan Şeyma Bakan, staj için Bursa’da faaliyet gösteren bir otomotiv firmasına başvurdu. Bakan, bir süre sonra firma yetkilileri tarafından görüşmeye çağırıldı.

23 Eylül tarihinde firmaya giden Şeyma Bakan, insan kaynakları yetkilisiyle görüştü. Şeyma Bakan, görüşme yaptığı insan kaynakları yetkilisinin, kendisine, 'Firmanın üretim bölümünde iş güvenliği açısından başörtülü kimseyi çalıştırmıyoruz. Başörtünü çıkarmayı kabul edersen çalışabilirsin' yanıtını aldığını öne sürdü.

Şeyma Bakan, yetkilinin söylediklerinin ardından görüşmeyi sonlandırarak, firmadan çıktı. Bu duruma üzülen Bakan, yaşadıklarını ailesi ve avukatıyla paylaştı. Bakan ve avukatı, bugün Bursa Adliyesi’ne gelerek, firmanın bağlı olduğu holdingin Yönetim Kurulu Başkanı H.M.O. ve firmanın insan kaynakları yetkilisi G.Y.M. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 122'nci maddesinde yer alan 'Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin işe alınmaması’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Staj görüşmesini anlatan Şeyma Bakan şunları söyledi:

Bursa’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmayla staj görüşmesi yaptım. Başörtülü çalışan kabul etmediklerini, fakat başörtüsüyle çalışmamak koşuluyla da stajımı tamamlayabileceğim söylendi. Aşağılayıcı ses tonuyla konuşulması beni çok rahatsız etti. Firmadan içeriye girdiğim andan itibaren yüzüme şaşkın bakışların ve davranışların olduğunu sezdim. İnsan kaynakları yetkilisiyle bir toplantı odasına alınmam ve tedirgin şekilde devam eden konuşmalar beni çok zor durumda bıraktı. Aşağılayıcı ses tonu beni çok üzdü. Görüşme sırasında kendimi huzursuz hissettim. Başörtülü çalışan olduğunu görmedim. Sadece başörtüsü değil, farklı ayrımcılıkların da yapılması, kişinin aşağılanması ve demorilize edilmesi doğru değil

Firma yetkilileri ise konu ile ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi.