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İTO verileri İstanbul'da perakende ve toptan fiyatları arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1.47, toptan fiyatlar yüzde 2.62 arttı.

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İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, eylülde perakende fiyatlar yüzde 1.47, toptan fiyatlar yüzde 2.62 arttı.

İstanbul'da eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11.66 ve toptan fiyatlar yüzde 13.40 arttı.

Kültür ve eğitim yüzde 8.84 artış

Eylül ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 8.84, giyim harcamalarında yüzde 1.99, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.85, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.67, gıda harcamalarında yüzde 1.26, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0.81, konutta yüzde 0.56 artış yaşandı. Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde 0.99 azalış görüldü.

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